إقامة المؤتمر الأول لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف تنمية القدرات النفسية لهم

2019/07/24 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت محافظة واسط المؤتمر الأول لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة , بهدف تنمية القدرات النفسية والعلمية والوطيفية لديهم, وأهمية إشراكهم في بناء المجتمع عبر دعم الطاقات وتنمية الإبداع لديهم .لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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