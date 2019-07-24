2019/07/24 | 14:54

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بالوثيقة..



نقابة صحفيي كردستان تصدر بيان تضامن مع نظيرتها الفلسطينية

الاربعاء

24

تموز

2019 :

02:48 pm

23

أصدرت نقابة صحفيي كردستان، الأربعاء، بيان تضامن مع نظيرتها

الفلسطينية بشأن ما نشر عن زيارة وفد عربي بينهم عراقيون إلى

إسرائيل.وتوعدت نقابة الصحفيين العراقيين، بإجراءات وعقوبات رادعة ضد الصحفيين

الذين يزورون الكيان الاسرائيلي.

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