الحشد يشتبك مع داعش الارهابي شرق سنجار

2019/07/24 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدر مصدر امني، ان قوات من الحشد العشائري اشتبكت مع داعش الارهابي

في قرية خانا شهوانية شرق سنجار.وبين المصدر، إن اشتباكات قد اندلعت بين عناصر داعش و الحشد العشائري

في قرية خانا شهوانيه شرق سنجار قرب معمل سمنت سنجار جهة الجبل غربي

الموصل.واضاف، أن مجموعة من عناصر داعش تسللت إلى داخل قرية باب الخان بقضاء

سنجار بالقرب من معمل سمنت سنجار من جهة قرية الكولات وهم محاصرين

الأن داخل الجبل من قبل الأهالي و قوة حماية ايزيدخان.

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