ديالى.. ضبط عجلة محملة بمكملات وبروتينات غذائية ورياضية من دون شهادة صحية

2019/07/24 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، الاربعاء، القبض على 10 مطلوبين وضبط عجلة محملة بمكملات وبروتينات غذائية ورياضية لاتحمل شهادة صحية بالمحافظة.

وقال العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "دوريات من قسم شرطة قضاء بعقوبة وجلولاء ومفارز مكافحة اجرام بني سعد وخاقين ومندلي ألقت القبض على عشرة مطلوبين على قضايا جنائية مختلفة وتم ارسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء".واضاف، ان "سيطرة الناي شمال المحافظة التابعة لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية وخلال التفتيش الدقيق، ضبطت عجلة تحمل مكملات وبروتينات غذائية ورياضية لا تحمل شهادة صحية بالحمولة، فيما تم إرسالها مع السائق والعجلة الى الجهات المختصة لاتخاذ مايلزم".انتهى

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