ريال مدريد يعلن نتائج التشخيص النهائي لاصابة اسينسيو

2019/07/24 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي ريال مدريد عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها لاعبه ماركو أسينسيو، خلال المباراة الودية أمام أرسنال فجر اليوم.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا ماركو أسينسيو من قبل جهاز الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى".وأشار البيان إلى أن صاحب الـ23 عاما، سيخضع لجراحة عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة.وتعرض أسينسيو، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أرسنال فجر اليوم، في بطولة كأس الأبطال الدولية، حيث سقط على أرض الملعب، بعد كرة مشتركة مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم أرسنال، ووضع يده على وجهه من شدة الإصابة، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى لإجراء الفحص الطبي.وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضحت أن التشخيص المبدئي للإصابة يشير إلى قطع الرباط الصليبي في الركبة اليسرى للاعب منتخب إسبانيا، ويحتاج التعافي من مثل تلك الإصابات ما بين 8 إلى 9 أشهر.



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