الطاقـة النيابيـة تناقش 3 ملفات اهمهـا ايرادات تصدير نفط اقليم كردستـان

2019/07/24 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة النفط وشؤون الطاقـة النيابية اجتماعا مغلقا ظهر اليوم لمناقشـة 3 ملفات رئيسـة ، هي ايرادات تصدير نفط اقليم كردستان وعقود وزارة الكهرباء والدعوى القضائيـة للحكومة العراقية على الجانب التركي بشأن تصدير النفط .

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