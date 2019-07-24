كيف نتجنّب آلام الرقبة؟

2019/07/24 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..مع نمط الحياة السريع وساعات العمل الطويلة يعاني الكثير من الناس من أوجاع في الرقبة دون أن يدركوا أن الطريقة التي يمارسون بها مهامهم اليومية قد تكون السبب وراء ذلك.ومع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه اليوم، أصبح الإنسان مرتبطا بشكل كبير بالهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر اللذين يؤثران بشكل كبير على وضعية الجسم، […]

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