2019/07/24 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة تيار الحكمة الوطني خالد الجشعمي، الأربعاء، عن وجود حراك برلماني جديد لسحب الثقة من نواب يملكون “ملفات فساد مفتوحة”.وقال الجشعمي، في تصريح للمركز الخبري الوطني ، “اننا مع مطالبة مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن بعض النواب الذين كانوا يتبوأون مناصب تنفيذية ولديهم ملفات فساد مفتوحة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حراك برلماني معزز ب40 كتابا للاطاحة بنواب يملكون “ملفات فساد مفتوحة” المركز الخبري الوطني.

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