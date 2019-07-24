“داعش” يهاجم إحدى قرى ريف جلولاء في ديالى

2019/07/24 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… أفاد مصدر أمني في ديالى، الاربعاء، بان داعش هاجمت إحدى قرى ريف ناحية جلولاء، شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن “عناصر من عصابات داعش الاجرامية هاجموا منزلا في محيط قرية الاصلاح بريف ناحية جلولاء (75كم شمال شرق بعقوبة) وأضرموا النيران في سيارة قبل ان يلوذوا بالفرار”.وأضاف، أن “الأهالي […]

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