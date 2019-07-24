تسويق اكثر من مليون دجاجة حية إلى الأسواق المحلية خلال الشهرالماضي

2019/07/24 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة ،اليوم الاربعاء، عن تسويق أكثر من مليون و162 ألف دجاجة حية إلى الأسواق المحلية من الحقول العاملة في محافظة كربلاء والبالغ أعدادها 50 حقلاً .

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