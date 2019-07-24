نائب ينفي تقديمه طلباً إلى السفير السعودي للحصول على مقاعد حج اضافية لأبناء عشيرته

2019/07/24 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الأربعاء، تقديمه طلبا إلى السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، من اجل الحصول على (200) مقعد حج اضافي لأبناء عشيرته.

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