الحشد العشائري يشتبك مع داعش شرق سنجار

2019/07/24 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع اشتباكات بين الحشد العشائري وعناصر بتنظيم داعش شرق سنجار.

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