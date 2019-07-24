ضبط عجلة محملة بمكملات وبروتينات غذائية ورياضية لاتحمل شهادة صحية بديالى

2019/07/24 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، الاربعاء، القبض على 10 مطلوبين وضبط عجلة محملة بمكملات وبروتينات غذائية ورياضية لاتحمل شهادة صحية بالمحافظة.

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