إقليم كوردستان يفرض غرامات مالية جديدة على سيارات الاجرة والحافلات المخالفة

2019/07/24 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت مديرية المرور العامة في اقليم كوردستان غرامات مالية جديدة على سائقي سيارات الاجرة وحافلات النقل الذين يقلون اكثر من العدد المقرر من الركاب.

وبحسب كتاب صادر عن المديرية انه خدمة للمصلحة العامة وللتقليل من الحوادث المرورية وكذلك تنظيم السير نهيب بسائقي الحافلات وسيارات الاجرة بانه لا يُسمح لهم ان يقلوا ركابا اكثر من عدد المقاعد الموجودة داخل عجلاتهم او ان يغيروا خطوط نقلهم.

وحذرت المديرية في كتابها السائقين الذين لا يلتزمون بالتعليمات بأنهم سيتعرضون لغرامة مالية قدرها 40 الف دينار عراقي.

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