مفوضية الانتخابات تؤكد استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد

2019/07/24 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، استعداها الكامل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني، إن التصويت على تعديل قانون المجالس المحلية، منح المفوضية ثقة كاملة بإجراء الانتخابات في الاول من نيسان من العام المقبل، مؤكدا أن المفوضية قامت بتسليم خمس وسبعين بالمئة من بطاقات الناخبين.

واضاف الرديني، أن المفوضية ستستخدم أجهزة تسريع النتائج، مشيرا الى ان عملية التصويت ستسمح للنازحين والعسكريين والتصويت الخاص، بقبول إحدى البطاقتين الالكترونية او البايومترية خلال عملية التصويت.

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