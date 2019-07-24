القبض على متهم بترويج وتعاطي المخدرات في شط العرب بالبصرة

2019/07/24 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهم مطلوب من مروجي ومتعاطي المخدرات في شط العرب في تبادل اطلاق نار مع القوة الامنية .وذكر مصدر امني :” ان القبض على المتهم تم في مياه شط العرب ، في المنطقة المحصورة بين ناحية السيبة وقضاء ابي الخصيب جنوبي البصرة ، وذلك على ضوء اعترافات احد تجار المخدرات […]

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