2019/07/24 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التي استولت على ثرواتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشعان الجبوري يدعو العراقيين إلى "انتفاضة شعبية" للتخلص من "سلطة الفساد الباغية") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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