2019/07/24 | 15:25

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جنتي : الحرس الثوري الايراني أصبح شوكة في عيون الأعداء

الاربعاء

24

تموز

2019 :

03:16 pm

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رئيس مجلس خبراء القيادة في ايران أحمد جنتي : أحداث الأيام الأخيرة

في الخليج عكست مدى عجز الأعداء في مواجهتهم مع ايران ..



الحرس الثوري

الايراني أصبح شوكة في عيون الأعداء

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