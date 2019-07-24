بالوثيقة.. محكمة النزاهة توجه بإجراء تحقيق مع وزير المالية

2019/07/24 | 15:25

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{بغداد: الفرات نيوز} وجهت محكمة النزاهة، اليوم الاربعاء، بإجراء تحقيق مع وزير المالية فؤاد حسين بعد أن تقدم النائبين جواد الموسوي وانعام مزيد بشكوى ضده.



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