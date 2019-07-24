بالوثيقة: القضاء يوجه بتحقيق أصولي بالدعوة المقدمة من نائبين ضد وزير المالية

2019/07/24 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق أصولي بالدعوة المقدمة من النائبين إنعام الخزاعي وجواد الموسوي ضد وزير المالية.وحصلت وكالة / بدر نيوز/، على نص الدعوة المقامة من قبل النائبين الخزاعي والموسوي ضد وزير المالية وتوجيه القضاء بشأنها:

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