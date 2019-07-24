إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة تتألق في ناحية العلم

2019/07/24 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسراء يونس

ضمن نشاطاتها المتنوعة وحرصها على القيام بدور فاعل في خدمة القارئ والمثقف ليعتمد الكتاب أساس التفكير والتغيير…

نظمت دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار من خلال معرضها الدائم في سامراء معرضاً للكتاب بالتعاون مع تجمع مثقفي العلم في ناحية العلم جاء هذا المعرض لأول مرة بعد الانتصارات التي حققها جيشنا الباسل على داعش المتطرف افتتح المعرض من قبل د.



حسين الحاج / رئيس قسم اللغة العربية في جامعة تكريت بحضور د.



عادل إسماعيل حسن / رئيس تجمع مثقفي العلم والشيخ خميس ناجي جباره / رئيس مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين وجمع غفير من الأساتذة والاكاديميين والشعراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في الناحية.

وللدور الفاعل والجهود المخلصة التي بذلها الدكتور عادل اسماعيل حسن في دعم الثقافة العراقية برصانة وموضوعية وتعاونه الكبير مع الدار وانجاز هذه الفعالية قدمت الدار له كتاب شكر وتقدير تثميناً له.

شاركت الدار بـ (300) عنواناً من اصداراتها المتنوعة والتي لاقت اقبالاً واسعاً وحضوراً ناجحاً متمثلاً بالإقبال على هذا المنجز الثقافي الرصين وعرض فعاليات المعرض عبر وسائل الأعلام في المحافظة.

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