تعزية بوفاة عضو ملتقى النبأ للحوار د.عبد الأمير الفيصل

2019/07/24 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العلي العظيم.بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الدكتور عبد الأمير الفيصل استاذ الاعلام في جامعة بغداد وعضو ملتقى النبأ للحوار.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم ادارة وأعضاء مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ومحبيه راجين لهم جميعا جميل الصبر وحسن السلوان وللمرحوم الرحمة والمغفرة.

لقد كان الفقيد نموذجا للتواضع وكان يسعى بشكل دؤوب من أجل نشر فضيلة العلم من خلال مشاركاته وحضوره في الأنشطة والفعاليات والتعليم.

وإنا لله وإنا إليه راجعون٠

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام

24/7/2019

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