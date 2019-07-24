النقل تنجز أكثر من ٥٦ ألف معاملة براءة ذمة للمركبات خلال النصف الأول من العام الحالي

2019/07/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لادارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، إنجاز (٥٦٨٤٥) معاملة براءة ذمة لمركبات النقل الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠١٩.

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