الكويت تمنح 400 تأشيرة دخول لاقتصاديين عراقيين

2019/07/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، الأربعاء، بدء إجراءات منح فيزا متعددة الدخول لنحو 400 شخصية اقتصادية عراقية،وذلك في إطار سعي الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال الروضان في تصريحات صحفية لصحيف “الرأي” الكويتية، وتابعتها “كلكامش برس” أن “لجنة خاصة تم تشكيلها لتعزيز العلاقات التجارية مع العراق، تنفيذاً لتوجيهات أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح”.وأشار الروضان إلى أن “زيارتنا إلى العراق تأتي في إطار خطة الدولة الطموحة لفتح أسواق مختلفة، ورغبة أمير الكويت في فتح سوق حرة مع العراق، حيث وصلت الأمور بين الجانبين إلى مراحل متقدمة”.

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