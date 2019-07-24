بيارق الخير: اعتماد صيغة 1.9 في قانون الانتخابات تعزيز للدكتاتورية السياسية

2019/07/24 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصفت كتلة بيارق الخير النيابية، الأربعاء، اعتماد صيغة 1.9 في التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بأنه تعزيز للدكتاتورية السياسية، مطالبة رئاسة البرلمان بإعادة النظر في القانون.

وقالت النائبة عن كتلة بيارق الخير علية الإمارة، في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب محمد الخالدي في مبنى البرلمان، وحضرته ” گلگامش برس “، أن “اعتماد صيغة 1،9 لسانت ليغو هو تعزيز للدكتاتورية السياسية مما سيجعل المشهد السياسي تحت سيطرة نفس القوى السياسية المتنفذة، ما يعني عدم إتاحة الفرصة أمام القوى الناشئة الجديدة في أخذ دورها في عملية التغيير والبناء والإصلاح”

وأشارت إلى أن “هذا الأمر أيضا لا يخض فقط صيغة 1،9 بل حتى 1،7 فهي تسبب نفس الضرر”، مشددة على “ضرورة اعتماد خيار 1،4 كي يشارك الجميع في العملية الانتخابية لبناء العراق الجديد”.

واضافت أن “هذه النسبة تحصر إرادة الدولة بعدد من السياسيين، مما يضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين وإضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الإنتخابات المقبلة لمجالس المحافظات”.

وتابعت بالقول: “نطالب رئاسة البرلمان وأعضاء المجلس إعادة النظر في التعديل فضلا عن حصر التصويت بالبطاقة الباومترية”.

من جانبه قال النائب محمد الخالدي، أن “اعتماد هذه النسبة يؤدي إلى امتناع العديد من المواطنين من المشاركة فقد كان عدد المشاركين بالانتخابات السابقة قليلة جدا ونتوقع ان تكون النسبة في الانتخابات المقبلة اقل من 10% في حال الإصرار على التعديل”

وأشار إلى أنه “تم حل الأقضية والنواحي في الأول من آذار، وهذه المجالس تمثل الدولة تشريعيا وتنفيذيا، مما يؤدي إلى تجاوزات على أملاك الدولة من قبل ضعاف النفوس لأن القضاء أو الشرطة لاتستطيع إيقاف التجاوز لأن مدير الناحية والقضاء هو المسؤول عن هذا الأمر حسب القانون رقم 21 ساري المفعول”.

وتابع متسائلاً: “إذا كان إجراء الإنتخابات في الأول من نيسان المقبل، فمتى سيتم تشكيل المجالس المقبلة التي نتوقع ان تستمر لسنة كاملة نتيجة الصراعات والمشاكل السياسية”، مشيرا الى أن “هذا يعني ان القائممقاميات وإدارات النواحي لن يديرها أي طرف وستؤدي إلى فوضى إدارية في تلك المناطق”.

وكان مجلس النواب، قد صوت الأثنين، على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والأقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018.

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