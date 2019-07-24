بالصور.. قطعات اللواء ١٢ في الحشد تنجز مهامها الأمنية في قرى شمال الطارمية

2019/07/24 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت قطعات اللواء ١٢ في الحشد ،الأربعاء، مهامها الأمنية في قرى شمال الطارمية .وقال موفدنا ان "قوات اللواء 12 أنهت تطهير قرية الكويتي وتل الفرنسي وشارع الكسارات في النباعي شمال بغداد "، مبينا ان "قوات اللواء أنجزت مهامها الأمنية ضمن عملية إرادة النصر الثانية في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

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