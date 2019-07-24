2019/07/24 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس ذي قار عن البحث مع وزير التخطيط نوري الدليمي إمكانية حصول المحافظة على تخصيصات من قروض الدول المانحة لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية . وأكد على أهمية الإسراع بالمصادقة على خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 وخطة بناء المدارس الجديدة وإرسالها لوزارة المالية.وقال رئيس مجلس ذي قار رحيم الخاقاني , ” إن المحافظة تفتقر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التخطيط يعلن عن تخصيص أموال “جيدة” للمشاريع الخدمية في ذي قار النعيم نيوز.

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