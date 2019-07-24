2019/07/24 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت معطيات احصائية اردنية ان العجز التجاري للمملكة انخفض خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 2019 بنسبة 0ر3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018.وحسب ارقام اصدرتها الاحصاءات الاردنية اليوم، بلغ العجز في الميزان التجاري للاردن الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض العجز التجاري للاردن خلال 5 اشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض العجز التجاري للاردن خلال 5 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).