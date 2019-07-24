هذا ما أكده جودت والعامري بشأن عمليات تأمين شمالي بغداد

2019/07/24 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، والامين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، الأربعاء، نجاح عمليات ارادة النصر بمرحلتها الثانية الخاصة بتأمين مناطق شمالي العاصمة بغداد.

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