إريكسن يدخل اهتمامات مانشستر يونايتد

2019/07/24 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، عن ضم بديل لنجمه الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط الفريق، والذي اقترب من الرحيل نحو صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، أن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، في حال أن قرر ناديه توتنهام بيعه الصيف الحالي مقابل 70 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة اليونايتد تدرك أنها على وشك خسارة نجمها الفرنسي بول بوغبا، لصالح نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، الأمر الذي يجعل النجم الدنماركي كريستيان إريكسن أفضل بديل للنجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد يرغب أيضا في ضم النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، لتعزيز خط وسط الفريق، في ظل الفراغ المتوقع الذي سوف يتركه رحيل بوغبا إلى الريال.

وكان إريكسن قد أرتبط اسمه بالرحيل إلى إسبانيا، خلال الصيف الحالي، إلى الثلاثي ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، ولكن يبدو أنه سيبقى في البريميرليغ.

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