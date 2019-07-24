طريقة سهلية لتجنب آلام الرقبة عند القراءة واستخدام المحمول

2019/07/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع نمط الحياة السريع وساعات العمل الطويلة يعاني الكثير من الناس من أوجاع في الرقبة دون أن يدركوا أن الطريقة التي يمارسون بها مهامهم اليومية

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