حملة لإكساء الشوارع بقضاء الهندية

2019/07/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، منتظر الشافعي، الاربعاء، انطلاق حملة كبرى لإكساء الشوارع وتأهيل الحدائق العامة في القضاء. وقال الشافعي في تصريح صحفي

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