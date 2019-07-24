“بالفديو”.. رجل دين عراقي: ننتظر ساعة الصفر لننقض على اسرائيل

2019/07/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال رجل الدين العراقي السيد حميد الحسيني، ان المقاومة الاسلامية تنتظر ساعة الصفر حتى ” تنقض على اسرائيل “، على حد قوله.

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