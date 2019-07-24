إندلاع حريق في إحدى عجلات قوافل الحجاج غرب كربلاء

2019/07/24 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء… أعلن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن إحدى عجلات قوافل الحجاج احترقت غرب كربلاء.وقال المصدر في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، ان “تماساً كهربائياً في إحدى عجلات قوافل الحجاج في منطقة عين التمر – غرب كربلاء، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع اي خسائر بشرية”.وأوضح المصدر الذي […]

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