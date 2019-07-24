2019/07/24 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة العشرات من سائقي عجلات الحمل الكبيرة ،اليوم الأربعاء، بمركز قضاء الدير شمال البصرة ، للمطالبة بتخفيض أجور الميزان .وقال قائم مقام الدير عدنان حسين للنعيم نيوز ، إن المتظاهرين طالبوا بتخفيض أجور الميزان التي تؤخذ على أحمال عجلاتهم .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرة لأصحاب العجلات الكبيرة في الدير للمطالبة بحقوقهم النعيم نيوز.

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