2019/07/24 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … لا شك ان حزام بغداد رحم الارهاب وحاضنته والغطاء الذي يحميه ويدافع عنه فكل السيارات المفخخة التي فجرت في بغداد وما حولها فخخت فيه و انطلقت منه وكل الاحزمة الناسفة صنعت فيه ودربت عناصره فيه فكان ملجأ ومأوى لكل من يريد بالعراق والعراقيين سوءا هذا لا يعني ان كل ابناء […]

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