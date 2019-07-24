عبد المهدي يبحث مع وفود اوروبية ملف مكافحة الارهاب

2019/07/24 | 15:49

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاربعاء (24 تموز 2019)، التعاون بين العراق والدول الاوربي...





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