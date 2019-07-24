افتتاح اول متحف عسكري تحت الماء في خليج العقبة

2019/07/24 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاردنية اليوم، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ، اول متحف عسكري تحت الماء في خليج العقبة /جنوب المملكة/ يقدم لعشاق المغامرة قطعاً حربية قديمة بهدف إظهار نوع جديد وفريد من تجارب المتاحف، حيث يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة والمعروضات أمام الزائر.ويقدم المتحف 19 قطعة حربية عسكرية قديمة تم […]

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