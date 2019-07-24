2019/07/24 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرب الجديد لفريق النجف حسن أحمد أن رغبة الإدارة الصادقة بتصحيح مسار الفريق وانتشاله بعد التراجع في الموسم الأخير وراء قبوله المهمة .وقال أحمد لوكالة وطن للانباء :” ان اللغة الصادقة لإدارة النادي بجميع أعضائها وحبهم للفريق ورغبتهم بإعادة كرة النجف للواجهة ، وراء قبولي المهمة ، وكذلك حب الجماهير النجفية التي رحبت بي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن احمد: قبلت مهمة تدريب النجف لرغبة الادارة بالتصحيح) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن احمد: قبلت مهمة تدريب النجف لرغبة الادارة بالتصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).