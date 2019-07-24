2019/07/24 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” اقتراب 3 كويكبات “بشكل وثيق” من الأرض في مسار تصادمي اليوم الأربعاء.ويتحرك أكبر الكويكبات: 2019 OD، البالغ عرضه 120 مترا، بسرعة تبلغ 68944 كم/الساعة.ولكن لا داعي للذعر لأنه من المحتمل أن يسافر على بعد 353049 كم عن الأرض.ويُطلق على ثاني أكبر كويكب يقترب يوم الأربعاء من كوكبنا، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاثة كويكبات تقترب من الأرض اليوم النعيم نيوز.

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