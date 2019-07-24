الكنيسة الكلدانية: نرفض تشكيل أي فصيل مسيحي مسلح

2019/07/24 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الكنيسة الكلدانية في العراق، تأييدها للأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الخاص بتنظيم عمل الحشد الشعبي.

واعتبرت الكنيسة في بيان، صدور هذا الأمر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنه أن يحصر السلاح بيد الدولة، مما يرصن مؤسساتها، ويرسخ الوعي الوطني عند العراقيين على الهوية الوطنية الواحدة، مؤكدة رفضها القاطع لوجود أي فصيل أو حركة مسلحة تحمل صفة مسيحية خاصة، وتحث أبناء المكون المسيحي على الانخراط في الأجهزة الأمنية الرسمية بالجيش العراقي والشرطة الاتحادية، ومن هم في إقليم كردستان العراق في قوات البيشمركة.

وأبدت الكنيسة احترامها لقرار الانتماء الى الحشد الشعبي أو العمل السياسي، ولكن ليس تشكيل فصيل مسيحي، والفصائل المسلحة باسم المسيحية تتعارض مع روحانية الدين المسيحي الذي يدعو الى المحبة والتسامح والغفران والسلام، مشددة على ضرورة توطيد أسباب وظروف العيش المشترك، المتناغم على الارض، وتمتين ركائز الدولة القوية، دولة القانون والمواطنة والمساواة.

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