2019/07/24 | 15:55

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ضبط مطلوبين وعجلة محملة بمكملات غذائية مخالفة للضوابط في ديالى

كلمة -

بغداد

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الاربعاء، القبض على 10

مطلوبين وضبط عجلة محملة بمكملات وبروتينات غذائية ورياضية لا تحمل

شهادة صحية بالمحافظة.

وقال للناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى، العميد غالب العطية، في

بيان إن "دوريات من قسم شرطة قضاء بعقوبة وجلولاء ومفارز مكافحة

اجرام بني سعد وخاقين ومندلي القت القبض على عشرة مطلوبين على قضايا

جنائية مختلفة وتم ارسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء".

واضاف، ان "سيطرة الناي شمال المحافظة التابعة لقسم شؤون السيطرات

والطرق الخارجية وخلال التفتيش الدقيق، ضبطت عجلة تحمل مكملات

وبروتينات غذائية ورياضية لا تحمل شهادة صحية بالحمولة، فيما تم

ارسالها مع السائق والعجلة الى الجهات المختصة لاتخاذ مايلزم".

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