2019/07/24 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير التعليم العالي يعلق على "اعتداءات" تطال التدريسيين

كلمة -

بغداد

استنكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، يوم

الاربعاء، حالات الاعتداءات والتهديدات التي طالت عدد من التدريسيين

والمسؤولين في وزارة التعليم.

واعرب السهيل في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري "عن استنكاره الشديد لحملة التهديدات والاستفزاز

التي وجهت الى كلٍ من رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي ومدير

دائرة التعليم الاهلي الجامعي في الوزارة، وذلك على خلفية الاجراءات

المتخذة من قبل الوزارة حيال نتائج التحقيق التي توصلت اليها

الوزارة فيما يتعلق بحالات الغش الجماعية لعددٍ من الكليات الاهلية

في الامتحانات التنافسية".

واوضح البيان اعراب السهيل عن "بالغ استنكاره للاعتداء المسلح الذي

طال منزل رئيس الجامعة المستنصرية والذي نفذته عصابة مارقة من

المسلحين المجهولين".

وبحسب البيان فأن الوزير السهيل أكد انه "على اتصال مستمر مع وزير

الداخلية بشأن هذه التهديدات والاعتداء الذي طال بعض الملاكات

الاكاديمية في الوزارة وبعض مؤسساتها بغية إجراء التحقيقات الامنية

العاجلة المطلوبة"، مشددا على "حتمية توفير الحماية القصوى لملاكات

ومؤسسات الوزارة".

وشدد السهيل على "أن مثل تلك التهديدات والاعتداءات سوف لن تثني

الوزارة عن المضي قدماً في تحقيق جميع الاجراءات والخطوات المطلوبة

لترصين العملية التعليمية برمتها في البلاد، وسوف لن تثني العاملين

عن الاستمرار في منهجية التصحيح، ولن تعيقهم عن تطبيق جميع القرارات

الصادرة عن الوزارة لرفع مواطن الخلل السابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم العالي يعلق على اعتداءات تطال التدريسيين) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم العالي يعلق على اعتداءات تطال التدريسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).