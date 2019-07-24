2019/07/24 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد..



هكذا تعاملت قوى الأمن في المطارات السعودية مع الحجاج الإيرانيين

الاربعاء

24

تموز

2019 :

03:38 pm

24

مواقع ايرانية تنشر المقطعأعلاه وتقول إنه يُظهر تعاملا حسناتبديه قوى الأمن في المطارات السعودية مع الحجاج الإيرانيين ..



الفلم يظهر رجل أمن مبتسم في قسم الجوازات

وهو يقول للإيرانيين عبارة "خداحافظ" باللغة الفارسية (في أمان

الله)

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. هكذا تعاملت قوى الأمن في المطارات السعودية مع الحجاج الإيرانيين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. هكذا تعاملت قوى الأمن في المطارات السعودية مع الحجاج الإيرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).