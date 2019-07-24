2019/07/24 | 15:56

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عبد المهدي يبحث مع وفود دول الاتحاد الاوربي كيفية التعامل مع المعتقلين الدواعش

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم، وفود دول الاتحاد

الاوربي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والدول الاوربية في

ملف مكافحة الارهاب وتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الاعداد

الكبيرة من المعتقلين الدواعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون.وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ ترحيبه بالوفود الاوربية التي

تمثل فرنسا وبريطانيا والمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد، ومتمنيا لهم

طيب الاقامة في بغداد، وأكد ان حضور هذا الوفد الكبير دليل على

الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها، وان التقارب

والتفاهم بين العراق والاتحاد الاوربي يسهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة

وامننا ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .وابدى اعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الاوربي ترحيبهم بمواقف الحكومة

العراقية ومبادراتها وبفتح حوار بين العراق واوربا حول هذا

الموضوع .

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