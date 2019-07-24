بالفيديو.. لحظة اغتيال دبلوماسي تركي بأربيل

2019/07/24 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء اللحظات الأولى لحادثة اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل الأربعاء الماضي.

ويظهر الفيديو، الذي لم يتأكد "موقع الحرة" من صحته، نائب القنصل التركي في أربيل عثمان كوسيه وهو يجلس مع شخص آخر، وبعدها يقترب منهما ثلاثة أشخاص ويفتحون النار على كوسيه ومن ثم يلوذون بالفرار.

ولم تؤكد أو تنفي أي جهة رسمية في حكومة إقليم كردستان صحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق اعتقلت السبت الماضي الكردي التركي مظلوم داغ، المشتبه في تورطه بقتل نائب القنصل التركي بحسب ما أفاد بيان رسمي.

وفي بيان آخر، أكدت السلطات "اعتقال أحد المتعاونين مع مظلوم داغ واسمه محمد بي****ز".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن مظلوم داغ هو شقيق البرلمانية ديرسيم داغ من حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد في تركيا، وثاني قوة معارضة في البرلمان يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها على صلة بحزب العمال الكردستاني.

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