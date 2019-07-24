بالوثيقة.. صحة ديالى تزف خبراً ساراً لذوي المهن الصحية

2019/07/24 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زفت دائرة صحة ديالى خبراً ساراً لذوي المهن الصحية في المحافظة بعد الحصول على موافقة منح مخصصات لذوي المهن الصحية كما مبين بالوثيقة أدناه.انتهى

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سنان الشمري

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