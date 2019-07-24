2019/07/24 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبي يسهمان بتحقيق المصالح المشتركة وامننا ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم،

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير استقبل "وفود دول الاتحاد الأوروبي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والدول الأوربية في ملف مكافحة الإرهاب وتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة من المعتقلين الدواعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون".

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده أن "حضور هذا الوفد الكبير دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها، وأن التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبي يسهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة وأمننا ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".وأضاف البيان، أن "أعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا ترحيبهم بمواقف الحكومة العراقية ومبادراتها وبفتح حوار بين العراق وأوروبا حول هذا الموضوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: التقارب بين العراق والاتحاد الاوربي يخدمان الأمن في المنطقة والعالم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: التقارب بين العراق والاتحاد الاوربي يخدمان الأمن في المنطقة والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).