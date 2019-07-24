القانونية النيابية: البرلمان لم يستلم أي مشروع قانون من الحكومة يخص مكافحة الفساد

2019/07/24 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون للبرلمان يخص مكافحة الفساد.وقال النائب عن اللجنة حسين العقابي، في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “اللجنة طرحت عدة وجهات نظر خاصة بمكافحة الفساد منها تشريع قوانين مهمة للحد من استشرائه والقضاء عليه”.وأوضح […]

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