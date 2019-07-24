الفتح: الفلاحي لايزال قيد التحقيق وتبرئته غير رسمية

2019/07/24 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن اللجان التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق مع قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي بشأن تورطه بالخيانة والتخابر مع المخابرات الأمريكية لم تكمل تحقيقاتها حتى الآن.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الفلاحي لازال قيد التحقيق ولم يتم تبرئته بشكل رسمي كون اللجان […]

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